Андрій Луківа затримали у 2022 році за вимагання хабаря 100 тис. грн від волонтера

Cуд зарахував у дохід держави понад 1 млн грн застави, cплаченої за колишнього першого заступника мера Пустомит Андрія Луківа, якого у 2022 році затримали на хабарі 100 тис. грн від волонтера. Причиною такого рішення стало ігнорування колишнім чиновником судових засідань, які досі тривають.

Як повідомили у вівторок, 24 березня, у прокуратурі Львівщини, за клопотанням прокурорів суд зарахував у дохід держави суму застави, внесеної за колишнього виконувача обов’язків міського голови, якого судять за незаконне розпорядження гуманітарною допомогою та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 ККУ).

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення посадовець організував незаконну схему використання транспортних засобів, які міськрада безкоштовно отримала як гуманітарну допомогу від благодійників з Фінляндії. За передачу одного з трьох автобусів військовій частині він вимагав та одержав від волонтера 100 тис. грн неправомірної вигоди.

Після затримання суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1 млн грн. Після внесення коштів обвинувачений був звільнений з-під варти.

У прокуратурі зазначили, що відповідно до закону, сплачені як застава гроші перебувають на спеціальному рахунку та можуть бути повернені заставодавцю у разі належної поведінки обвинуваченого.

«Втім обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, без поважних причин не з’являвся на судові засідання та не повідомив про причини своєї неявки. У зв’язку з цим прокурори ініціювали питання про звернення застави в дохід держави», – додали в прокуратурі.

Суд задовольнив відповідне клопотання прокурорів. У результаті понад 1 млн грн будуть перераховані до державного бюджету.

Правоохоронці не розголошують прізвище обвинуваченого. Але, як раніше повідомлялося, на хабарі 100 тис. грн від волонтера затримали першого заступника мера Пустомит Андрія Луківа. Він вийшов з СІЗО, сплативши 1 млн 17 тис. грн застави. Тоді Пустомитівська міськрада повідомляла, що чиновник був відсторонений від посади, а згодом звільнений нібито у зв’язку з мобілізацією до ЗСУ.

У 2023 році Андрія Луківа вдруге затримали на хабарі. Тоді він отримав 15 тис. грн від підприємця за оформлення документації у сфері поводження з відходами.