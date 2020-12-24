Завдання президента Володимира Зеленського – забезпечити спадкоємність влади, щоб на керівні посади в державі не повернулися старі політики, наприклад, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку Михайла Подоляка, старі політики і політичні партії ведуть компроматну війну, щоб повернутися до колишньої впливовості.

«Петро Порошенко не пішов з політики, на превеликий жаль, як мала би піти людина, яка реально обдурила очікування, за які заплачена величезна ціна. Його політика з точки зору європейської чи американської моделі – це політика такого собі провінційного типу. Він витрачає величезні гроші на створення компроматної нервозності, перш за все в медійному середовищі, на те, щоб люди ненавиділи один одного, щоб суспільство продовжувало розколюватися», – зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, завдання президента зараз – побудувати нову якісну політичну інфраструктуру, яка буде нормально функціонувати, і забезпечити спадкоємність влади.

«Щоби потім не повернулися назад в тій чи іншій іпостасі ті ж Медведчук, Порошенко і вся інша когорта. Старим партіям слід, грубо кажучи, піти в небуття. Президент повинен визначити цінності і стратегії і дати тактичні інструменти», – резюмував радник Єрмака.