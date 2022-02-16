Служба безпеки України (СБУ) затримала в Луганській області агентку так званого «міністерства державної безпеки (МДБ) ЛНР». Вона збирала розвіддані для вчинення ворожих атак із використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на сході України.

Як повідомила прес-служба СБУ, затриманою є місцева жителька, яку в квітні 2021 року завербував громадянин Росії на окупованій території Луганщини.

«За завданням свого куратора агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини. Для передачі одержаної інформації були визначені закриті канали зв’язку», – сказано в повідомленні.

«Завдяки оперативному реагуванню співробітників української спецслужби вдалося запобігти вчиненню вибухів, направлених проти підрозділів СБУ, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил», – додали у спецслужбі.

Правоохоронці вже повідомили затриманій про підозру в державній зраді, а суд вже взяв її під варту на час слідства.