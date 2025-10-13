Гелікоптери із кулеметним озброєнням застосовують проти дронів

Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для протидії російським безпілотникам. Про це повідомив у понеділок, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

Президент провів Ставку, за результатами якої анонсував розширення гелікоптерних груп. За словами Зеленського, вони допоможуть захищати Україну від російських безпілотників.

«Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків», – повідомив Зеленський.

Зазначимо, у серпні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські гелікоптери з кулеметним озброєнням з серпня 2024 року збили понад 3200 дронів типу Shahed. Тоді він повідомив, що в ЗСУ планують нарощувати використання легкомоторної авіації.

Крім того, президент заслухав доповіді щодо співпраці з компаніями, що виготовляють дрони-перехоплювачі. Зеленський наголосив, що у цьому сегменті необхідні максимальні обсяги виробництва.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.