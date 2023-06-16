Національний університет оборони України в Києві надалі не носитиме ім’я радянського воєначальника Івана Черняховського. Відповідний указ від 16 червня підписав президент Володимир Зеленський.

«Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 22 лютого 2013 року № 85/2013 “Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України”», – йдеться в указі.

Також цього дня Зеленський відвідав вищий військовий навчальний заклад, де взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів НУО. Цьогоріч університет підготував 317 випускників стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів підготовки.

Національний університет оборони України – військовий заклад вищої освіти України, був заснований у 1914 році у Києві як військове та артилерійське училище. До його складу входять Інститут державного військового управління, Командно-штабний інститут застосування військ (сил), Інститут авіації та протиповітряної оборони, Інститут забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, Гуманітарний інститут, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, а також кафедра військової підготовки та низка центрів.

Іван Черняховський – радянський генерал. Народився в 1906 році на Черкащині, а помер в 1945 році у Східній Пруссії (тепер це територія Польщі) і похований на Новодівичовому цвинтарі в Москві.