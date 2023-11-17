Винищувачі Міг-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал»

У п’ятницю, 17 листопада, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський дав доручення розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт російьких МіГів «не паралізували життя країни». Про це йдеться в повідомленні Зеленського у Telegram.

«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години», – зазначається у повідомленні.

Останнім часом повітряні тривоги в Україні часто пов’язані з тим, що на російських аеродромах злітають винищувачі Міг-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Тож коли вони злітають на території РФ, повітряна тривога оголошується на всій території України.

Раніше росіяни відпрацьовували переважно зліт та посадку МіГів, і тривоги через це лунали відносно недовго. Тепер російські пілоти відпрацьовують дозаправляння в повітрі і через це час перебування МіГа у повітрі зростає.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат напередодні заявляв, що рішення про скасування повітряної тривоги на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К може ухвалити лише вище керівництво держави, однак загроза ракетних ударів «Кинджалами» залишається реальною.

«Небезпека є. Вона нікуди не дівається. При загрозі застосування балістичного озброєння буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета “Кинджал”) може дістати в будь-яку точку нашої держави», – зазначив Юрій Ігнат.