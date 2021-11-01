Володимир Зеленський у Глазго взяв участь у церемонії відкриття Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Окупація Криму та частини Донбасу Російською Федерацією призвела до появи двох осередків екологічної небезпеки у центрі Європи, це загальна загроза всьому світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

«У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які не були виконані. Планета ж отримала дві еко-бомби в центрі Європи: окуповані Крим та частину Донбасу. Острів з неповторною флорою та фауною став військово-морською базою РФ. А на частині Донбасу: затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води», – заявив Зеленський під час виступу на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Великій Британії в понеділок, 1 листопада, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він назвав це загрозою всьому світу і наголосив, що домовленості нічого не варті, якщо для когось вони є просто словами.

«У наш час біда, де б вона не трапилася, стосується всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а й десятки країн світу», – сказав президент.

За словами Зеленського, у разі, якщо людство перестане виконувати домовленості та реальні кроки щодо збереження планети, вона зануриться у катаклізми.

«Купатися в морі зможемо лише в костюмах хімічного захисту, решту життя проведемо в респіраторах, чиста питна вода тільки на вихідні, продукти, вирощені не на токсичному ґрунті – лише на Новий Рік, а середня тривалість життя у світі становитиме 23 роки. Можливо, це було б справедливим покаранням для людства. Для тих, хто забув, що це наша планета... Тільки ми можемо це виправити. І лікувати потрібно не симптоми, а першопричину. Змінювати не принципи виробництва та надрокористування, а глобального мислення та поведінки», – зазначив голова держави. .

Він також додав, що зміни мають торкнутися пріоритетів світової політики та кожної держави окремо.

«Виміряти не лише фінансове, а передусім екологічне зростання. Не лише рівень ВВП та інфляції, а й чистоти повітря, води та землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів та послуг, а як дім тисяч представників флори та фауни. Пишатися не новими моделями техніки, не стільки тим, що ми створюємо, а тим, що ми щось зберігаємо. Сказано багато слів. Настав час їх виконувати. Швидко, без зволікань», – резюмував Зеленський.

COP26 розпочався у місті Глазго (Шотландія) 31 жовтня і триватиме до 12 листопада. Як очікується, у заході візьмуть участь представники майже з 200 країн.