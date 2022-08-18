Зеленський обговорив з Ердоганом крадіжку зерна та ядерний шантаж РФ
Зустріч двох президентів у Львові тривала 40 хвилин
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За інформацією турецьких ЗМІ, зустріч Зеленського з Ердоганом тривала 40 хвилин. Це перший візит лідера Туреччини до України з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
На сайті Офісу Президента вказано, що під час цієї зустрічі обидва президенти дали позитивну оцінку експорту зерна з українських портів. Володимир Зеленський відзначив, що ця ініціатива допомагає подоланню глобальної продовольчої кризи.
Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган також розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Йдеться про привласнення майже 0,5 млн тонн зерна окупантами. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.
«Намагання Росії продати крадене мають бути зупинені», – акцентував Володимир Зеленський.
Зеленський та Ердоган також обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж з боку РФ. Володимир Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна Росії проти України.
За його словами, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу Росії.
«Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно», – наголосив президент України.
Крім того, лідери держав обговорили питання оборонної взаємодії, зокрема, перспективи співпраці в цьому напрямку.
Також під час виступу за підсумками переговорів президент Туреччини заявив, що його співрозмовники погодилися з думкою, що війна має закінчитися за столом переговорів.
«Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів», – сказав Ердоган. Він додав, що можливо відновити переговори між обома державами на параметрах перемовин у Стамбулі в березні.
Нагадаємо, спершу переговори були двосторонніми за участі Ердогана і Зеленського. Тоді до них приєднався генсек ООН. Захід відбувався в палаці Потоцьких.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові.
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