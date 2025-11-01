Нагороду передали сину Максима Устименка, його дружині та батькам

У суботу, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині полковника Повітряних сил ЗСУ Максима Устименка. Про це повідомив Офіс президента.

«Кожен захисник України – це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю Україну. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє. Я хочу подякувати абсолютно кожному, хто б’ється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякую всім рідним наших героїв за таких синів і доньок», – зазначив президент.

Найвищу державну нагороду передали сину Максима Устименка, його дружині та батькам.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня полковник Максим Устименко, на винищувачі F-16, вилетів на відбиття масованого російського удару з повітря. Того дня ворог застосував понад 500 ударних дронів і ракет різних типів. Військовому вдалося знищити 7 ворожих цілей та під час повітряного бою літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Льотчик відвів винищувач від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.

Того ж дня Володимир Зеленський надав звання Героя України пілоту Максиму Устименку.