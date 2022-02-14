Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Києві

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей та місцеві вибори для дискусії, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус та місцеві вибори для дискусії», – сказав Шольц на пресконференції за результатами переговорів із президентом України у Києві у понеділок, 14 лютого, інформує «Інтерфакс-Україна».

За словами німецького канцлера, подальша військова агресія потягне для Росії серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки, і він збирається підкреслити це завтра у Москві.

Як пише LB.ua, Шольц зауважив, що важливими є прямі перемовини Києва та Москви, і Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією щодо питань безпеки в Європі.

Зауважимо, що Україна відмовляється від навʼязуваного Росією трактування Мінських угод, зокрема в частині особливого статусу Донбасу та місцевих виборів. На перемовинах політичних радників у Берліні представник РФ Дмитро Козак заявив, що обговорювався і «особливий статус Донбасу» та перемовини з бойовиками, і Україна відмовилась погоджуватись на пропозиції РФ.

Росія звинувачує Україну в порушенні Мінських домовленостей та під цим приводом перешкоджає роботі нормандського формату. За словами представника РФ на переговорах радників лідерів «Нормандської четвірки» Дмитра Козака, між сторонами існують «нерозв'язні протиріччя з приводу інтерпретації Мінських угод».

Козак стверджує, що саміт лідерів «четвірки» можливий лише після погодження «правових аспектів особливого статусу Донбасу».

Наразі в Україні діє закон України про особливий статус Донбасу, ухвалений 16 вересня 2014 року. Хоча він мав припинити дію ще наприкінці 2019 року, українські парламентарі відтоді продовжують його дію кожного року. У грудні 2021 року Верховна Рада продовжила до кінця 2022 року дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.