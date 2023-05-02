Наслідки ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Павлограду Дніпропетровської області загинули двоє молодих хлопців. Про це він сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 1 травня.

«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», – сказав президент.

Він запевнив, що окупанти «отримають відповідь за кожен такий удар».

Нагадаємо, в Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали потужні вибухи. кількість постраждалих через цю атаку досягла 34 людей, з них 5 дітей. Унаслідок атаки було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів не лише в Павлограді, але й у громадах Павлоградського району. Відомо, що окупанти влучили у промислове підприємство.