Унаслідок удару по Павлограду загинули двоє місцевих мешканців
Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду ввечері 30 квітня
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Павлограду Дніпропетровської області загинули двоє молодих хлопців. Про це він сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 1 травня.
«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», – сказав президент.
Він запевнив, що окупанти «отримають відповідь за кожен такий удар».
Нагадаємо, в Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали потужні вибухи. кількість постраждалих через цю атаку досягла 34 людей, з них 5 дітей. Унаслідок атаки було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів не лише в Павлограді, але й у громадах Павлоградського району. Відомо, що окупанти влучили у промислове підприємство.