Галина Михайлюк стала представницею президента у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді. Про це йдеться в указі президента №823/2023 від 20 грудня.

«Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)», – зазначається в указі. На посаді представника президента у Верховній Раді Галина Михайлюк замінить Федора Веніславського, якого звільнили 7 грудня.

36-річна Галина Михайлюк – народний депутатка України від партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією. Доктор юридичних наук, правознавиця.

Радниця з питань підготовки законів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (2015-2019), гостьова лекторка Університету Арканзасу (США), професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2012-2022), доцентка Українського вільного університету в Мюнхені.