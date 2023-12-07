Веніславський пробув на посаді трохи більше року

Федір Веніславський припинив виконувати обов’язки представника президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді. Відповідний указ у четвер, 7 грудня, видав Володимир Зеленський.

«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді України», – йдеться у тексті указу.

Причин звільнення ні Володимир Зеленський, ні Федір Веніславський наразі не назвали. Також наразі невідомо, хто обійме посаду представника президента у ВР.

Зазначимо, 54-річний волинянин Веніславський є народним депутатом від партії «Слуга народу» та членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З червня 2019 року по вересень 2022 року він був представником президента в Конституційному суді України. Згодом Федір Веніславський обійняв посаду виконувача обов’язків представника президента у Верховній Раді. На посаді Веніславський пробув трохи більше року.

Додамо, 27 листопада Федір Веніславський заявив, що перебування в комітеті народної депутатки «Слуги народу» Мар'яни Безуглої, яка звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відсутності плану дій на 2024 рік, є загрозою для національної безпеки. Безугла, як і Веніславський, є членкинею Комітету з нацбезпеки та оборони та його головою.

Спершу у Верховній Раді було зареєстровано два проекти постанови авторства Федора Веніславського («Слуга народу») та Ірини Геращенко («Європейська солідарність») про відкликання Безуглої з посади з посади заступниці голови комітету. Згодом до них доєдналися й інші нардепи. Проте на в «Слузі народу», на в Офісі Президента не відреагували на звернення депутатів, а Безугла досі перебуває на посаді.