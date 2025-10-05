Наслідки атаки на Львівщині 5 жовтня

Росіяни із наближенням зими нарощують удари по енергетичній інфраструктурі України, а міжнародна реакція залишається недостатньою для того, щоб їх зупинити. Про це у зверненні 5 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, Росія збільшує масштаби та «нахабність ударів» по Україні. Водночас Зеленський вважає, що світ не дає достойної реакції на російські атаки по Україні, і через це країна-агресор відхиляє всі пропозиції про припинення атак.

«Він (Путін – ред.) просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію, передачу електроенергії», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна буде боротися за те, щоб Росія відчула відповідь за атаки.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня росіяни масовано атакували дронами та ракетами низку українських областей. Найбільше внаслідок обстрілу постраждала Львівська область – росіяни завдали найбільшої комбінованої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки у селі Лапаївка біля Львова загинула ціла родина, ще вісім людей зазнали поранень. У Львові під удар потрапили школа, садочок та церква, а також індустріальний парк на околиці.