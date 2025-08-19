Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні передав Дональду Трампу подарунок від українського військового – ключку для гри у гольф. Президент США також зробив подарунок українському колезі. Про це у вівторок, 19 серпня, повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський передав Дональду Трампу ключку для гольфа. Це – подарунок від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Чоловік втратив ногу на початку повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів.

«Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дональд Трамп також записав відео для українського сержанта, у якому подякував за подарунок. Президент США також зробив подарунок Володимиру Зеленського – символічні ключі від Білого дому.

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, після цього до них долучились лідери Європейських країн. Під час перемовин, зокрема, обговорювались гарантії безпеки для України після завершення війни. Після перемовин та телефонного дзвінка Путіну, Дональд Трамп заявив про початок підготовки зустрічі президента України та російського диктатора.