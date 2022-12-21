Байден і Зеленський у Білому домі, 21 грудня 2022

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні вручив президентові США Джо Байдену нагородний хрест за військові заслуги. За словами Зеленського, один з українських військових, які воюють на Донбасі, попросив президента передати його нагороду Байдену.

Як пише CNN, це сталося після того, як президенти поспілкувалися з журналістами в Білому домі.

Зеленський подякував Байдену та Конгресу США за підтримку, а також висловив вдячність американському народу.

«Дуже дякую, пане президенте. Звичайно, дякую двопартійній підтримці, дякую Конгресу, і дякую від простих людей вашим простим людям, американцям. Я дуже ціную це», – сказав президент України.

Після цього Зеленський вручив Байдену нагороду, яку, за його словами, передав капітан, який воює на Донбасі.

«Один хлопець, який справді, справді герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про нагороду «Хрест бойових заслуг».

Відомо, що Зеленський вручив Байдену нагороду від бійця, капітана батареї HIMARS, який воює у Бахмуті. Військового звати Павло. Зеленський також передав Байдену слова капітана ЗСУ про те, що HIMARS врятували багато життів українців.

Байден подякував Зеленському та повідомив, що у відповідь надішле українському капітану командну монету США.

«Незаслужено, але дуже вдячний, дякую», – сказав Байден. «У нас тут є традиція, і я йому її передам. У мого сина, який воював в Іраку, є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав таку. Дякую вам», – сказав Байден.

Зауважимо, що це перший візит Зеленського за кордон за час повномасштабної війни.