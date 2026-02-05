Зеленський і Туск підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 лютого, під час спільної пресконференції премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив, що Україна готова постачати Варшаві сучасні безпілотники в обмін на ракети до систем протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, ключовим пріоритетом для України залишається захист енергетичної інфраструктури та проходження зимового періоду, що потребує достатньої кількості ракет для систем ППО.

«Нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя до ППО, відповідні ракети. Не буду йти зараз в деталі. Якщо є можливість, ми ці ракети готові обміняти на наші сучасні дрони», – наголосив президент.

Туск підтвердив готовність Варшави до взаємного обміну з Україною. Зокрема, він зауважив, що Польща розглядала можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на українські дрони, однак остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням актуальних потреб Києва.

«Я сьогодні не відповім на запитання, поставлене президентом Зеленським, чи замість МіГів можна було б передати іншого типу техніку, але зразу після повернення до Польщі я порозмовляю з міністром національної оборони. І не пізніше понеділка дам Зеленському знати, що можливо», – додав Туск.

Наразі Польща завершує підготовку 48-го пакету допомоги для України, який міститиме броньовану техніку для українських військ.

«47-й пакет допомоги мав вартість біля 100 млн злотих. Це була переважно амуніція 155 міліметрів, яку ми вже передали в основному. Ми завершуємо підготовку 48-го пакету. Він матиме вартість 200 млн злотих і здебільшого міститиме броньовану техніку для українських військ», – розповів прем’єр.

Також 5 лютого Зеленський і Туск підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів у Польщі та Україні. Завдяки цим домовленостям буде забезпечений розвиток цифрової інфраструктури, робототехніки та безпілотних систем.

«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн – і все це буде, – виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну, – найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна та Польща домовилися про спільну модернізацію винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Києву. За його словами, це дозволить суттєво підвищити бойову ефективність літаків та точність ураження цілей противника.