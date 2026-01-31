Конгрес проходить у контексті амбіцій Гжегожа Брауна щодо розширення впливу партії «Конфедерація Польської Корони»

Польський готель перерахує весь прибуток, отриманий від проведення з’їзду проросійської партії Гжегожа Брауна, на допомогу Україні. Про таке у суботу, 31 січня, повідомив президент групи Arche Владислав Гроховський у коментарі газети Gazeta Wyborcza.

У суботу в мазовецькому місті Лохові відбувся Конгрес національних економічних та самоуправлінських ініціатив, організований партією «Конфедерація Польської Корони», яку очолює українофоб, депутат Європарламенту 58-річний Гжегож Браун. На захід прибув також ще один проросійський польський політик Януша Корвіна-Мікке, лідер партії KORWiN. Загалом у конгресі взяли участь понад 600 учасників.

Як пише Onet, конгрес проходить у контексті амбіцій Гжегожа Брауна щодо розширення впливу партії «Конфедерація Польської Корони» та створення так званого «пожежного фронту». Йдеться про передвиборчу коаліцію середовищ і партій, об’єднуючою силою якої буде антиєвропейська, антиукраїнська та антисистемна риторика. Назва «пожежний фронт» – це відсилка до інциденту, коли Гжегож Браун вогнегасником загасив ханукальну свічу у польському Сеймі.

Готель Arche Pałac i Folwark Łochów, в якому відбувся конгрес, належить президенту групи Arche Владиславу Гроховському. У заяві, надісланій до газети Gazeta Wyborcza, бізнесмен наголосив, що «абсолютно не має нічого спільного з паном Брауном», тому ухвалив рішення, що весь дохід від заходу компанія передасть «на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни».

«Сьогодні я перебуваю у себе в селі і тільки що дізнався про цю справу. На жаль, подібні події підживлюють екстремізм, посилюють розбрат і радикалізм, що є абсолютно чужим моїм цінностям і компанії, яку я створив. Ми абсолютно не поділяємо погляди пана Брауна. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу ми передамо на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни», – заявив Гроховський.

Президент Arche вважає, що «Конфедерація Польської Корони є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати це, а має рішуче втрутитися, зайняти позицію і нейтралізувати такі ситуації».

«Варто також запитати себе, чому Гжегож Браун має стільки прихильників і набирає силу? Адже він взагалі не мав би їх, якби певні проблеми були розв’язані. Насправді ж витіснення радикальних голосів на маргінес лише тільки підсилює їх. Це сигнал для еліт, які перебувають при владі, що або вони візьмуться за розв'язання соціальних проблем, або продовжуватимуть займатися своїми справами, і це явище буде зростати, поки не станеться щось дійсно погане. Безсумнівно, влада повинна зайнятися цим, бо саме держава має для цього всі інструменти, а не ми – ми лише несемо наслідки, – наголосив він.

Як інформував ZAXID.NET, соціологи фіксують ріст симпатій поляків до проросійських партій.

Гжегож Браун відомий у Польщі українофоб, який послідовно виступає проти військової допомоги Україні, системно поширює антиукраїнські наративи про «бандеризацію» Польщі та особисто бере участь в акціях з демонтажу української державної символіки в публічних місцях.

У грудні 2023 року політик за допомогою вогнегасника привселюдно загасив ханукальні свічки в холі польського парламенту, назвавши релігійний обряд «сатанинським актом».

У червні 2024 року Браун особисто зняв прапор України з Кургану Костюшка у Кракові, а згодом, у квітні 2025 року, підтримав аналогічну акцію своїх прихильників на ратуші міста Біла Підляська.

У січні 2025 року депутат вигуками перервав вшанування пам’яті жертв Голокосту в Європейському парламенті, за що був відсторонений від засідань на пів року.

У травні 2023 року політик зірвав лекцію про Голокост у Німецькому історичному інституті, розтрощивши мікрофон та пошкодивши обладнання закладу на знак протесту проти «німецької інтерпретації історії».

У січні 2023 року Браун виніс із будівлі суду в Кракові ялинку, прикрашену іграшками з прапорами України та ЄС, і викинув її у смітник, заявивши про недопустимість такої декорації.