Польський готель передасть Україні прибуток від з’їзду проросійської партії
Власник готелю вважає, що нейтралізувати такі ситуації
Польський готель перерахує весь прибуток, отриманий від проведення з’їзду проросійської партії Гжегожа Брауна, на допомогу Україні. Про таке у суботу, 31 січня, повідомив президент групи Arche Владислав Гроховський у коментарі газети Gazeta Wyborcza.
У суботу в мазовецькому місті Лохові відбувся Конгрес національних економічних та самоуправлінських ініціатив, організований партією «Конфедерація Польської Корони», яку очолює українофоб, депутат Європарламенту 58-річний Гжегож Браун. На захід прибув також ще один проросійський польський політик Януша Корвіна-Мікке, лідер партії KORWiN. Загалом у конгресі взяли участь понад 600 учасників.
Як пише Onet, конгрес проходить у контексті амбіцій Гжегожа Брауна щодо розширення впливу партії «Конфедерація Польської Корони» та створення так званого «пожежного фронту». Йдеться про передвиборчу коаліцію середовищ і партій, об’єднуючою силою якої буде антиєвропейська, антиукраїнська та антисистемна риторика. Назва «пожежний фронт» – це відсилка до інциденту, коли Гжегож Браун вогнегасником загасив ханукальну свічу у польському Сеймі.
Готель Arche Pałac i Folwark Łochów, в якому відбувся конгрес, належить президенту групи Arche Владиславу Гроховському. У заяві, надісланій до газети Gazeta Wyborcza, бізнесмен наголосив, що «абсолютно не має нічого спільного з паном Брауном», тому ухвалив рішення, що весь дохід від заходу компанія передасть «на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни».
«Сьогодні я перебуваю у себе в селі і тільки що дізнався про цю справу. На жаль, подібні події підживлюють екстремізм, посилюють розбрат і радикалізм, що є абсолютно чужим моїм цінностям і компанії, яку я створив. Ми абсолютно не поділяємо погляди пана Брауна. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу ми передамо на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни», – заявив Гроховський.
Президент Arche вважає, що «Конфедерація Польської Корони є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати це, а має рішуче втрутитися, зайняти позицію і нейтралізувати такі ситуації».
«Варто також запитати себе, чому Гжегож Браун має стільки прихильників і набирає силу? Адже він взагалі не мав би їх, якби певні проблеми були розв’язані. Насправді ж витіснення радикальних голосів на маргінес лише тільки підсилює їх. Це сигнал для еліт, які перебувають при владі, що або вони візьмуться за розв'язання соціальних проблем, або продовжуватимуть займатися своїми справами, і це явище буде зростати, поки не станеться щось дійсно погане. Безсумнівно, влада повинна зайнятися цим, бо саме держава має для цього всі інструменти, а не ми – ми лише несемо наслідки, – наголосив він.
Як інформував ZAXID.NET, соціологи фіксують ріст симпатій поляків до проросійських партій.
Гжегож Браун відомий у Польщі українофоб, який послідовно виступає проти військової допомоги Україні, системно поширює антиукраїнські наративи про «бандеризацію» Польщі та особисто бере участь в акціях з демонтажу української державної символіки в публічних місцях.
У грудні 2023 року політик за допомогою вогнегасника привселюдно загасив ханукальні свічки в холі польського парламенту, назвавши релігійний обряд «сатанинським актом».
У червні 2024 року Браун особисто зняв прапор України з Кургану Костюшка у Кракові, а згодом, у квітні 2025 року, підтримав аналогічну акцію своїх прихильників на ратуші міста Біла Підляська.
У січні 2025 року депутат вигуками перервав вшанування пам’яті жертв Голокосту в Європейському парламенті, за що був відсторонений від засідань на пів року.
У травні 2023 року політик зірвав лекцію про Голокост у Німецькому історичному інституті, розтрощивши мікрофон та пошкодивши обладнання закладу на знак протесту проти «німецької інтерпретації історії».
У січні 2023 року Браун виніс із будівлі суду в Кракові ялинку, прикрашену іграшками з прапорами України та ЄС, і викинув її у смітник, заявивши про недопустимість такої декорації.