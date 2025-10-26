Дональд Туск розповів про останню розмову з Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів журналістам, що президент України заявив про готовність воювати з Росією ще щонайменше два роки. Про це польський прем’єр розповів у інтерв’ю для британської щотижневої газети The Sunday Times.

Польський прем’єр висловив впевненість у тому, що Україні вдасться зберегти свою незалежність. Однак зауважив, Дональд Туск, Київ стурбований збитками, яких війна завдасть економіці та населенню, якщо затягнеться ще на роки. Проте, за словами політика, Україна готова до боротьби.

«Я не сумніваюся, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання – скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова боротися ще два-три роки», – розповів Дональд Туск.

Водночас Дональд Туск наголосив, що війна проти України завдає значних втрат економіці Росії. Йдеться, зокрема, про нові нафтові санкції, запроваджені США. Крім того, зауважив Туск, європейські лідери працюють над можливістю України до Різдва отримати доступ до заморожених російських активів. Проте польський прем’єр висловив занепокоєння тим, що внутрішні негаразди Росії можуть лише посилити агресію Владіміра Путіна. Крім того, наразі невідомо наскільки «стабільним» виявиться новий каральний підхід президента Трампа до Москви.

«Росіяни мають справді глибокі проблеми [в економічному плані]. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага проти Заходу, і особливо Європи: вони готові воювати… у воєнний час це абсолютно вирішальне питання», – наголосив Дональд Туск.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив про можливе наближення до завершення російсько-української війни.