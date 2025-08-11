Україна не бачить ознак, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації

Російські окупанти готуються до нових наступальних операцій проти України замість припинення бойових дій та вогню. Про це в понеділок, 11 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на українську розвідку й військове командування.

Президент зазначив, що російський диктатор Владімір Путін розраховує використати зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня та продовжувати тиснути на Україну.

«Він (Путін, – ред.) точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, «у дипломатії та в російському плануванні подальших дій».

За словами президента, всіх союзників України об’єднує розуміння чітких фактів, а саме:

суверенітет та територіальна цілісність України мають поважатись;

питання щодо війни в Україні мають розв’язуватись тільки за участі України;

Росія повинна роботи відповідні кроки, щоб закінчити війну, і саме від неї їх досі немає.

Нагадаємо, 11 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним на Алясці буде «пробною». Після цього Трамп очікує організувати двосторонні перемовини між Зеленським та Путіним, або ж тристоронні – за участі американського лідера.

Відомо, що європейські лідери та Володимир Зеленський матимуть онлайн-розмову із Дональдом Трампом 13 серпня, за два дні до його зустрічі із російським диктатором.

До розмови долучаться голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністри Великої Британії, Італії, Польщі та Фінляндії й, ймовірно, представник НАТО.