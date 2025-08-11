Трамп підтвердив, що зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска

Президент США Дональд Трамп 15 серпня заявив, що відвідає Росію, щоб зустрітися там з лідером країни Владіміром Путіним. Згодом Трамп уточнив, що Путін прибуде до США. Про це він сказав на брифінгу з журналістами в понеділок, 11 серпня.

За словами Дональда Трампа, це буде «пробна зустріч».

«Я скажу йому (Путіну, – ред.) завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог», – сказав Трамп.

Він додав, що після цього може відбутися двостороння зустріч між Зеленським та Путіним або буде тристоронньою за участі Трампа.

Зауважимо, 9 серпня Трамп анонсував, що зустрінеться з Путіним на Алясці, щоб обговорити майбутнє російсько-української війни.

Цю інформацію також підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив, що під час зустрічі Трамп й Путін зосередяться на обговоренні варіантів досягнення «довгострокового урегулювання української кризи». Окрім того, помічник додав, що Кремль очікує проведення наступної зустрічі в Росії.

До слова, 11 серпня прессекретар канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у коментарі журналу Bloomberg повідомив, що європейські лідери та Володимир Зеленський матимуть онлайн-розмову із Дональдом Трампом 13 серпня, за два дні до його зустрічі із російським диктатором.

За словами речника, у розмові візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністри Великої Британії, Італії, Польщі та Фінляндії.

«Суспільне» повідомляє, що до розмови також долучиться голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та, ймовірно, представник НАТО.