Микола Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з грудня 2014 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини. Відповідний указ він підписав у вівторок, 15 червня.

В тексті указу причина звільнення не повідомляється, але, як випливає з повідомлення президентської прес-служби, Зеленський замінив інститут уповноважених на інститут радників – уповноважених. У зв’язку з цим свої посади втратили інші уповноважені. Деякі з них стали радниками, а дехто зовсім позбувся посад. Серед них і Микола Кулеба.

Згідно з іншим президентським указом, замість уповноваженого президента з прав дитини введено посаду радника – уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду президент призначив Дар’ю Герасимчук.

Коментуючи своє звільнення, Микола Кулеба заявив, що йде з посади, але продовжить займатися питаннями захисту дітей.

Що відомо про Миколу Кулебу

49-річний Микола Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з 2014 року. На цю посаду 17 грудня його призначив тодішній президент Петро Порошенко. 19 травня 2019 року, в останній день своєї каденції, Порошенко звільнив Кулебу, але 1 червня президент Володимир Зеленський знову призначив його на цю посаду. До призначення уповноваженим президента з прав дитини Микола Кулеба працював начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

Що відомо про Дар’ю Герасимчук

34-річна Дар’я Герасимчук народилася в Києві. Вона – виконавча директорка громадської організації «Відчуй» та мама дитини з порушенням слуху. Відповідно, у своїй діяльності вона багато уваги спрямовує на інклюзію та на підвищення рівня обізнаності та толерантності суспільства.

«Моїми пріоритетними завданнями для роботи є ще більше масштабування популяризації усиновлення та опіки, вчасне виявлення і правильна підтримка з боку держави родин, що опинились в складних життєвих обставинах та якісна реабілітація дітей з інвалідністю. Все, аби діти зростали вдома в люблячих родинах, а не в холодних стінах інституцій. Ознака здорового суспільства – щасливі діти! Вони повинні вирости щасливими дорослими, а суспільство остаточно одужати», – заявила Герасимчук, коментуючи своє призначення.

Які ще уповноважені президента втратили посади

Серед тих, хто втратив посаду уповноваженого президента, є Валерій Сушкевич. Він обіймав посаду уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю. Натомість тепер ці питання стали компетенцією Тетяни Ломакіної, яку президент призначив Радницею – уповноваженою президента України з питань безбар’єрності.

Також посаду втратив Роман Лещенко, теперішній міністр аграрної полдітики. Він був уповноваженим президента з земельних питань. Наразі посади радника з таких питань президент не створив.