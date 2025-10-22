Нещасний випадок стався 21 жовтня у Шепетівському районі

Поблизу села Малий Правутин Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок перекидання мінітрактора загинув 25-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини у середу, 22 жовтня.

Аварія сталася 21 жовтня близько 14:00 на польовій дорозі поблизу села Малий Правутин Хмельницької області. За даними слідства, 25-річний водій трактора Xingtai не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративний канал і перекинувся.

Від отриманих травм потерпілий, який родом із Житомирської області, загинув на місці. Поліція наразі зʼясовує, чи мав він посвідчення водія відповідної категорії.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.