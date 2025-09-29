Нещасний випадок стався 28 вересня у Камʼянець-Подільському районі

У селі Пукляки Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок перекидання мототрактора загинув 50-річний місцевий житель. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області у понеділок, 29 вересня.

Аварія сталася 28 вересня близько 16:00 у селі Пукляки Гуківської громади. За даними слідства, 50-річний місцевий житель, водій мототрактора Forte МТ-181LT із саморобним причепом, не впорався з керуванням і перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Поліція наразі зʼясовує, чи мав загиблий посвідчення водія відповідної категорії.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України. Слідство триває.