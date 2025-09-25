Городоцький районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому жителю, який напідпитку скоїв ДТП біля Сатанова. Обвинувачений на автомобілі Toyota Rav-4 перевищив допустиму швидкість і перекинувся у кювет. Один з його пасажирів загинув на місці, ще двоє – тяжко травмувалися. Суд призначив винуватцю 7,5 років тюрми та зобовʼязав компенсувати потерпілим по 750 тис. грн моральної шкоди.

Як йдеться у вироку від 22 вересня, аварія сталася 14 травня 2023 року поблизу селища Сатанів Хмельницького району. За даними слідства, пʼяний водій автомобіля Toyota Rav-4 їхав зі швидкістю понад 120 км/год, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини й перекинувся у кювет.

Один з пасажирів загинув на місці події, ще двоє – тяжко травмувалися. Експертиза показала в крові водія 1,05 проміле алкоголю, а очевидці підтвердили, що обвинувачений їхав на великій швидкості та не реагував на прохання пасажирів зменшити рух.

Обвинувачений Вадим Б. визнав свою провину лише частково, він заперечував факт сп’яніння та заявляв, що не пам’ятає деталей аварії. Тому, зазначив, наміру просити вибачення у потерпілих не має.

Суддя Олена Рибачук визнала водія винним за ч. 2 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначила 7,5 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має компенсувати рідним загиблого і двом потерпілим по 750 тис. грн моральної шкоди і ще по 4800 грн – за правову допомогу. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.