Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Віктору Рогожі за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію та отримав бойову повістку, однак у вказаний день до пункту збору так і не з’явився. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 17 вересня, взимку 2024 року Віктор Рогожа пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 4 січня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді житель Хмельниччини свою вину визнав повністю й аргументував свої дії категоричним небажанням перебувати на військовій службі. Чоловік також визнав, що не має законних підстав для відстрочки під час мобілізації.

Суддя Сергій Баєв визнав Віктора Рогожу винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.