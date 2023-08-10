Чоловік вдарив кілька разів брата лопаткою та палицею

На Тернопільщині чоловік побив до смерті брата з інвалідністю лопаткою для виносу попелу. Потім затягнув родича на ліжко, а сам ліг на сусіднє і заснув. Розбудили зловмисника вже правоохоронці, які приїхали на виклик працівників бригади швидкої допомоги.

Повідомлення про смерть чоловіка в поліцію надійшло від чергового лікаря Бережанської центральної лікарні 9 серпня. Працівник медустанови розповів, що увечері бригада екстреної медичної допомоги виїхала в село Кути на повідомлення про бійку між родичами. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть 55-річного місцевого жителя. На тілі чоловіка були видні чисельні тілесні ушкодження та синці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бережанського відділення та Головного управління поліції. Правоохоронці встановили, що бійка трапилася між двома рідними братами через те, що один з них, котрий мав інвалідність, не справлявся зі своїми побутовими обов'язками.

«Того дня у будинку, де мешкали двоє братів, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, старший 58-річний брат, маючи фізичну перевагу над молодшим братом, котрий мав інвалідність, почав завдавати останньому численні удари», — повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 10 серпня.

Зловмисник також кілька разів вдарив родича палицею

Чоловік бив брата не лише руками та ногами, завдавав удари також дерев'яною палицею та лопаткою для виносу попелу з печі. Після побоїв, старший брат затягнув побитого на ліжко, а сам теж пішов відпочивати. Розбудили його вже співробітники поліції. Чоловік ще довго не зміг прийти до тями й не розумів, що відбувається і що він накоїв.

Правоохоронці відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Навмисне вбивство). Тіло потерпілого направили на проведення розтину в Тернопіль. За результатами експертизи буде прийнято рішення про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу жителю с. Кути. Чоловік загрожує до 15 років позбавлення волі.