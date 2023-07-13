Вбивця не викликала швидку допомогу і чоловік стік кров'ю

Жительку Буковини засудили до 8 років позбавлення волі за жорстоке вбивство співмешканця. Жінка завдала один удар ножем чоловіку в живіт і залишила його стікати кров'ю. Тіло жертви знайшли на наступний день на подвір'ї приватного будинку.

Вбивство чоловіка трапилося в липні 2022 року. 60-річна жителька Чернівців розпивала алкогольні напої разом з своїм 47-річним співмешканцем. Жінка почала сварку і, не погоджуючись з чоловіком, взяла ніж в руки і завдала йому удару. Швидку медичну допомогу співмешканка не викликала, а залишила пораненого чернівчанина стікати кров'ю. Вже мертвого його знайшли наступного дня на подвір'ї приватного будинку.

«Прокурори у суді довели, що у липні минулого року, 60-річна жителька Чернівців, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час словесної суперечки нанесла ножове поранення у живіт 47-річному співмешканцю», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

У скоєному вбивстві жінка зізналася. За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури жительку Чернівці визнали винною в умисному вбивстві співмешканця за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство). Жінці суд призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.