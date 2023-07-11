Вдома у підозрюваного виявили ще цілий арсенал зброї

В селі Біла біля Тернополя чоловік вбив товариша стрілою від гарпуна. Коли тернополянин зрозумів, що накоїв, то викликав швидку допомогу. З медиками екстреної бригади приїхали також і правоохоронці, які заарештували підозрюваного у вбивстві.

Конфлікт між вдома тернополянами трапився увечері 10 липня в одному із господарств в селі Біла. До чоловіка завітав товариш і вони почали вживати алкоголь. Після випитого спиртного господар звинуватив знайомого в тому, що той довго не віддає йому позичені в борг гроші. Після словесних образ чоловіки почали битися один з одним. Господар схопив стрілу для гарпуна, та вдарив нею співрозмовника. Потерпілий спробував втекти, але не зміг. Підозрюваний наздогнав його і вдарив у голову гострим наконечником ще раз.

Коли зрозумів, що вбив людину, житель села Біла зателефонував на швидку допомогу і попросив їх чим швидше приїхати. Лікарі про виклик також проінформували й поліцейських.

«Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка, а медики констатували його смерть. Підозрюваний був поруч і в усьому зізнався. У ході обшуків, проведених у будинку, слідчі виявили заборонені предмети. Серед знайденого – граната Ф-1 та РГД-5 з запалами, ножі, понад 30 боєприпасів, спортивний лук та 11 стріл з металевими наконечниками, а також "магазин" до ручного кулемета Калашникова», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Чоловіка затримали і відправили в слідчий ізолятор. Йому оголосили підозру згідно зі ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Знайдену зброю в будинку господаря слідчі вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, де підозрюваний взяв усі ці предмети. Факт зберігання незареєстрованої зброї внесений в ЄРДР згідно зі ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).