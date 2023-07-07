Обвинувачений свою вину в суді не визнав

На Буковині жителя Вижницького району засудили до 9 років позбавлення волі за вбивство знайомого. Чоловік разом з односельчанином увечері випивали, а потім через сварку, обвинувачений взяв ножа і вдарив противника прямо в серце. Коли зрозумів, що вбив його, то витягнув тіло з хати на вулицю, бо побоявся реакції матері.

Вижницький районний суд розглянув справу про вбивство жителя району, яке трапилося після різдвяних свят 19 січня. Слідство встановило, що під час пиятики обвинувачений і загиблий посварилися. Внаслідок сварки чоловік завдав один удар ножем в груди чоловіку. Лезо пробило легеню і поцілило в серце. Однак чоловік ще був при свідомості і попросив у свого кривдника, що той поклав його спати. Коли ж за годину обвинувачений підійшов до знайомого, то той вже не дихав.

Експерти встановили, що потерпілий помер від масивної кровотечі, яка виникла від колото-різаного поранення грудної клітки з ушкодженням серця та легені. Вбивця злякався, що тіло знайде його мати, яка проживала разом з ним, то ж вирішив витягнути труп на вулицю. Проволочивши свого знайомого кілька метрів, залишив його на узбіччі сільської дороги і пішов назад до хати досипати.

На суді обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік сказав, що його знайомий сам напоровся на ніж, який той тримав в руці. Сварки між ними не було, вони разом випивали та їли канапки.

«Через деякий час обвинувачений взяв ніж, щоб порізати хліб. При цьому побачив, що його односелець засинає. Розуміючи, що в приміщенні немає місця для ночівлі вдвох, обвинувачений розбудив його та попросив, щоб той йшов до дому. Після цього односелець відкрив очі, і раптово кинувся на нього, взявся рукою за шию. Чоловік додав, що загиблий хотів його задушити, але він не зрозумів, як вдарив його ножем. Після цього односелець сказав "Ой" і сів на диван, а обвинувачений викинув ніж на землю», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 3 липня.

Після цього односелець піднявся та сказав, що йде додому. Однак далеко не зміг дійти і сказав, що ляже на підлозі в кухні. Обвинувачений приніс знайомому ковдру та накрив нею його. Десь через дві години чоловік виходив з дому і помітив, що його друг вже не дихає.

Обвинувачений вирішив витягнути з хати тіло, бо, за словами, його мама тільки виписалась з лікарні, і від побаченого в неї може знову статись приступ. Тож чоловік, замість того щоб передзвонити на швидку допомогу, вирішив витягнути труп на вулицю на дорогу.

За скоєний злочин Вижницький районний суд присудив чоловіку 9 років в'язниці та призначив відшкодувати майже 5 тис. гривень за проведення судово-медичних експертиз.