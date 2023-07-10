Заряджена рушниця впала і застрелила 13-річного хлопчика

На Буковині батько хотів навчити своїх двох синів стріляти з рушниці, однак через випадковість старший із синів, 13-річний хлопець, загинув. Вогнепальна зброя, яка була заряджена, випадково впала з плеча чоловіка і вистрілила в неповнолітнього.

Про нещасний випадок, який трапився 9 липня, в поліцію повідомили медики Вижницької районної лікарні. Лікарі розповіли, що батько на власному автомобілі привіз до них свого сина з вогнепальним пораненням. Однак хлопця врятувати не вдалося, від кульової рани він помер.

На місце події в село Замостя Вижницької громади виїхали працівники поліції та керівництво управління Нацполіції в Чернівецькій області. Правоохоронці опитали батька, ще одного сина та їх односельчан і попередньо з’ясували, що того дня 48-річний житель села Замостя перебував вдома разом із своїми 13-річним та 9-річним синами. Вже під вечір батько вирішив навчити хлопчиків стріляти з рушниці.

«Близько 20:00 діти попросили батька навчити їх стріляти. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із синами у ліс неподалік від будинку. Там буковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які перебували позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю – і відбувся постріл: поранення отримав 13-річний хлопчик», – повідомили в поліції Буковини.

Чоловік на своєму транспорті доставив сина у лікарню. Там медики констатували його смерть. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу. З місця події співробітники поліції вилучили гладкоствольну мисливську рушницю, яку надіслали на дослідження до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру. Також правоохоронці з’ясували, що всі дозвільні документи на зброю у батька були.

Наразі за фактом смерті неповнолітнього слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність). Зараз проводиться розслідування для того, щоб встановити всі обставини загибелі 13-річного хлопця.