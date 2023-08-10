Чоловіка правоохоронці затримали на місці злочину

У Вижниці на Буковині чоловік вдарив кілька разів ножем в спину матір. Про злочин в поліцію повідомила дружина чоловіка та невістка потерпілої. Жінка розповіла, що нещастя трапилося під час сімейної сварки. Від отриманих травм старша жителька Вижниці померла в автомобілі швидкої допомоги.

Повідомлення про бійку в одному з будинків Вижниці в поліцію надійшло вночі з 9 на 10 серпня. Жінка телефоном розповіла правоохоронцям, що її чоловік побив свекруху і вона лежить у будинку без свідомості.

«За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 9 серпня увечері під час конфлікту 34-річний син завдав удари ножем у спину своїй 54-річній матері», — повідомили в поліції Буковини.

Медики бригади швидкої допомоги, які прибули на виклик, намагалися реанімувати жінку, однак від отриманих тілесних ушкоджень вона померла у кареті швидкої медичної допомоги. Слідчі поліції направили тіло загиблої для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.

За фактом смерті буковинки слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Правоохоронці затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Також буковинцю буде призначена психіатрична експертиза. Наразі вирішується питання повідомлення порушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.