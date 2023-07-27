Залізничний районний суд виніс вирок львівському підприємцю Михайлу Петріву, який під час бійки застрелив одного з відвідувачів ресторану. Суд призначив йому три роки іспитового терміну.

Інцидент трапився 29 грудня 2018 року у ресторані «Гуцульський Двір», що на вул. Щирецькій, 36, де директор ТзОВ Виробничо-торгового підприємства "Капітал-Буд"» Михайло Петрів відпочивав з друзями. Невдовзі між ними та компанією, що відпочивала в ресторані на першому поверсі, виник конфлікт, що переріс у бійку.

Вже після півночі Михайло Петрів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знову спричинив бійку з одним із відвідувачів, під час якої п’ять разів вистрілив у нього з револьвера Safari Mod. 820G. Внаслідок цього чоловік отримав непроникаюче сліпе кульове поранення м’яких тканин живота з ушкодженням кишківника, а також садна, крововиливи на обличчі. Внаслідок отриманих травм 2 січня 2019 року він помер у лікарні.

Слідчі повідомили Михайлу Петріву про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть). У суді він свою провину визнав повністю та попросив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Наталія Галайко визнала Михайла Петріва винним та призначила 5 років позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на 3 роки іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити майже 60 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.