Львівський апеляційний суд підтвердив вирок двом провідникам поїзда Київ – Ужгород, які у 2011 році вбили пасажирку в купе. Суд призначив чоловікам по 14 і 13 років позбавлення волі.

Інцидент трапився 17 грудня 2011 року. Двоє провідників поїзда Київ – Ужгород Андрій Іваницький і Михайло Приходько запросили пасажирку, що їхала з Києва до Стрия, в своє купе. Там вони копіювали з її телефону музику, пригощали кавою та сигаретами. Жінка розповіла їм, що на зупинці її зустрічатиме друг, що працює в правоохоронних органах.

Невдовзі провідники намагались схилити пасажирку до сексу, однак вона відмовилась. Після цього, злякавшись, що вона розповість про цей випадок своєму товаришу, вирішили її вбити. Чоловіки вивели жінку в тамбур поїзда, де вдарили металевою кочергою по голові та викинули з вагона. Від отриманих травм жінка померла на місці. Після вбивства провідники вкрали з купе все особисте майно жінки. Її тіло наприкінці грудня виявив машиніст електрички на залізничному перегоні Золочів – Красне.

7 грудня 2016 року Сихівський райсуд Львова визнав чоловіків винними в умисному вбивстві і призначив 14 і 13 років позбавлення волі. Термін відбування покарання в СІЗО їм зарахували як день за два, за так званим «законом Савченко». Родичі загиблої відсудили в ДТГО «Південно-Західна залізниця» 300 тис. грн моральної шкоди.

Цей вирок засуджені оскаржили в апеляційному суді. Вони просили ще раз дослідити докази, а також провести психофізіологічну експертизу та допитати на детекторі брехні. Однак Львівський апеляційний суд підтвердив вирок Сихівського райсуду.