Шахраї гроші списали з банківської картки заявниці

На Тернопільщині шахраї під виглядом державної програми «Зимова підтримка» заволоділи грошима мешканки Чортківського району. Загалом жінка втратила понад 46 тис. грн. Лише коли з її картки зникли заощадження, то вона звернулася до поліції.



У шахрайську схему потрапила 56-річна мешканка одного з сіл Білобожницької сільської громади, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 1 грудня. За словами потерпілої, у соціальній мережі вона натрапила на оголошення про нібито надання «Зимової підтримки». Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела реквізити своєї банківської картки. Після введення даних з картки було незаконно списано понад 46 тис. грн.

Правоохоронці наголошують, що жінка потрапила в так звану фішингову шахрайську схему, яка є поширеним явищем. «Шахраї створюють фіктивні посилання та копії державних сервісів, вводячи людей в оману під виглядом соціальних виплат», – зазначили в поліції Тернопільщини.

Додамо, що державні програми «Зимової підтримки» з виплати 1000 грн чи 6500 грн для українців можна оформити лише через державний застосунок «Дія» або ж через «Укрпошту». Загалом на програму вже подали заявки 14 мільйонів українців.