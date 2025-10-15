У Бахмутській міськраді солодощі не отримували

Підприємство з Тернопільщини, яке займається виробництвом кондитерських виробів, організувало злочинну схему для зменшення сплати податків. Фірма начебто відправила до Бахмута цукерок на понад 9 млн грн. Однак в податковій Тернопільщини встановили, що насправді міська рада донецького міста не отримувала цю благодійну допомогу.

Під час планової перевірки на підприємстві з виробництва солодощів працівники податкової виявили багатомільйонні порушення, повідомили у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Встановили, що фірма намагалася зменшити свої податкові зобов’язання. Для цього керівництво включило до витрат понад 9,5 млн грн вартості солодощів, які нібито передали як благодійну допомогу мешканцям Бахмута у 2022 році.

«Однак факт передачі не підтверджено, а лист, поданий як офіційне звернення від імені Бахмутської міської ради, виявився підробленим», – йдеться у повідомленні податкової служби Тернопільщини.

Крім того, компанія списала 368 тонн продукції та сировини на суму 25 млн грн, пояснивши це «втратою споживчих властивостей». Жодних документів про утилізацію чи інвентаризацію продукції підприємство не надало. Також виявлено, що підприємство оформлювало оренду майна у власних працівників і засновників, хоча фактично такого майна не існувало.

За результатами перевірки в податковій товариству донарахували сплатити понад 32,5 млн грн – з них 25,9 млн грн – це основний податок на прибуток та ПДВ і 5,9 млн грн фінансових санкцій.

У службі зазначили, що прикриття фіктивною благодійністю з метою зменшення податкових зобов’язань є грубим порушенням закону.