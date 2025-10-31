Обвинувачена підробила бухгалтерський звіт

Кременецький районний суд присудив два роки умовно бухгалтерці Публічної бібліотеки ім. Словацького м. Кременець за махінації із виплатою зарплати. Жінка, підробивши документи, привласнила майже мільйон гривень, які мали б виплатити працівникам бібліотеки. Також суд зобов’язав бухгалтерку заплатити 941 тис. грн морального відшкодування закладу.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачена Оксана Горіна підробила бухгалтерський звіт за період з квітня 2021 року по лютий 2022 року. За цей час премії інших працівників вона перерахувала на власну банківську картку. Таким чином працівниця закладу привласнила 104 тис. грн.

Як йдеться у вироку Кременецького районного суду від 22 жовтня, через певний час Оксана Горіна повторно підробила документи і привласнила вже майже 840 тис. грн. Це сталося в період з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2024 року.

У суді бухгалтерка визнала свою провину. Суддя призначила їй п’ять років ув’язнення, однак замінила реальний термін покарання на умовний – два роки. Також Оксану Горіну позбавили права займатися бухгалтерською діяльністю в бюджетних установах, також на два роки.

Окрім того, жінка повинна повністю відшкодувати бібліотеці завдану шкоду в розмірі 941 тис. грн і заплатити майже 29 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.