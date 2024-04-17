Керівництво бібліотеки заперечує вимагання грошей

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей виник скандал. Жителька Тернополя, яка два роки тому переїхала до міста з Харкова, Катерина Посохова стверджує, що в бібліотеці з них вимагали заставу за книги через те, що вони переселенці і «можуть написати на них “Слава Росії”». Керівництво бібліотеки вимагання грошей заперечує. За словами директорки Надії Новіцької, у бібліотеці можуть просити оплатити заставу за книги, які є в одному екземплярі чи мають підвищений попит, незалежно від того, хто їх бере. А минулорічний випадок із хлопчиком-переселенцем, який обписав книги, наводили лише як приклад, чому таке правило взагалі існує.

Харків'янка Катерина Посохова у середу, 17 квітня, написала у Facebook, що у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей у неї вимагали заставу за книги, які обрав її син. Одна з книжок – це книга Сашка Дерманського «Чудове Чудовисько». Бібліотекарі, ніби-то, мотивували це тим, що вони – переселенці.

«За дві обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава росії", "такі, як ви, вже багато книг у нас потягли". (...) Приходимо здавати – вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар, – більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою – так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі», – написала Катерина Посохова.

Пост Катерини відразу став вірусним: за кілька годин він зібрав понад півтори тисячі лайків, а його скріншоти почали поширювати в інших соцмережах.

У коментарі ZAXID.NET Катерина Посохова розповіла, що в Тернопіль її сім’я переїхала ще два роки тому з Харкова. Повернутися додому нема можливості, адже їхній мікрорайон – «Північна Салтівка» – постійно обстрілюють. Її син, Святослав, пішов в Тернополі до школи і вже закінчує 2-й клас. Хлопець дуже любить читати.

«Ми спочатку записалися в міську бібліотеку для дітей біля школи, там перечитали багато книжок. Після того вирішили записатися в обласну бібліотеку. Вперше ми прийшли туди 3 квітня. У нас попросили документи для запису, я оплатила формуляр, а Святослав почав вибирати книги. І тоді працівниця бібліотеки запитала мене, чи я впевнена, що нас влаштують наші правила. Я відповіла так, бо ми і раніше користувалися послугами інших бібліотек. Однак коли нам виписували книги, то сказали, що ми маємо заплатити 600 грн застави», – розповіла Катерина Посохова.

За її словами, вона почала з’ясовувати, чому вимагають гроші, і чи у всіх. Однак працівниця не змогла відповісти і покликала заступницю директорки. Вже заступниця зазначила, що заставу беруть з дітей переселенців, каже Катерина.

«Вона сказала, що в бібліотеці беруть заставу не зі “своїх”, бо такі, як вони, можуть понаписувати на книгах “Слава Росії”. “Ви б знали скільки “ваші” в нас покрали книг, ви просто берете і не повертаєте, тому ми більше не будемо просто так давати”. Я зазначила, що не можна розділяти людей і мала б бути якась презумпція невинуватості», – розповіла жінка.

Книги все-таки їм видали безкоштовно, однак, за словами жінки, наступного разу, 16 квітня ситуація знову повторилася. Працівниця бібліотеки почала вимагати грошову заставу. На формулярі сім’ї Посохової також було написано простим олівцем, що книги видавати лише під заставу.

На формулярі хлопчика написали, що книги видаватимуть лише під заставу

До Катерини цього разу прийшла керівниця бібліотеки. «Директорка практично повторила все про жителів Сходу, що говорила її заступниця. Нам сказали, що або ви йдете, або платите заставу, або ми викличемо поліцію. Коли Святослав почув це, то він вибіг з бібліотеки, я його заспокоювала», – додала Катерина Посохова.

Однак у коментарі ZAXID.NET директорка бібліотеки Надія Новіцька заперечила, що вимагала у Катерини Посохової грошову заставу за книги, а випадок із переселенцями наводився для прикладу, чому за деякі книги просять заплатити.

«Я вважаю, що це була провокація. Ця сім’я вперше прийшла до бібліотеки, і їх ознайомлювали з правилами нашого закладу. Їх попередили: якщо вони оберуть книги підвищеного попиту, або ж книги, які є в одному екземплярі, то в такому випадку треба буде лишити заставу. Суми їм ніякі не називалися, звідки вони взяли 600 грн – я не розумію. У нас книги є різної вартості. Є такі, які вартують і 1200 грн, і їх хочуть взяти додому діти. Але хлопчик вибрав книжки, за які не потрібна була застава», – розповіла Надія Новіцька.

За словами директорки, Катерина Посохова помилково подумала, що це лише з них вимагають заставу, але, згідно з бібліотечними інструкціями, заставу платять усі за певні книги.

«Вони другий раз прийшли 16 квітня. Їм продовжили книгу, яку хлопчик ще не дочитав, і оформили нову – без грошової застави. Але бібліотекар наголосив, що якщо вони виберуть книгу, яка є в одному екземплярі, то доведеться заплатити заставу. Їм наводили минулорічний випадок для пояснення, чому бібліотека змушена брати гроші. Тоді учень 4-ої школи, дійсно переселенець, взяв книгу і обписав її фразами “Смерть українцям. Слава Росії”. Тому ми вимагаємо заставу, а ця сім’я сприйняла все дуже особисто», – додала Надія Новіцька.

В Тернопільській обласній раді, яка є засновницею обласної бібліотеки, повідомили ZAXID.NET, що вивчають цю ситуацію і свої висновки оприлюднять згодом.