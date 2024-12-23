Шевченківський районний суд Чернівців засудив місцевого жителя до 9 років за вбивство дружини через недотриману обіцянку. Чоловік в суді розкаявся і сказав, що не хотів до смерті побити співмешканку. Зробив злочин через то, що жінка пообіцяла не вживати більше алкоголю, однак знову почала випивати.

Правоохоронці встановили, що 42-річний житель Чернівців в серпні цього року посварився зі своєю дружиною. Чоловік і жінка спочатку кричали одне на одного, а тоді обвинувачений схопив її і почав бити. Навіть після того, як жінка впала і була без свідомості чернівчанин продовжував її бити, використавши навіть дерев’яний брус. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Слідчо-оперативна група поліції зібрала достатньо доказів, які показали, що саме чоловік вбив свою дружину. Розслідування завершили і справу передали в суд.

«В суді свою вину чоловік визнав повністю. Пояснив, що конфлікт виник через те, що жінка вживала алкоголь, всупереч їхній домовленості», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 23 грудня.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівців визнав 42-річного буковинця винним у вбивстві і засудив його до 9 років позбавлення волі. Вирок не остаточний, на нього можна подати апеляційну скаргу.