Іноземні волонтери, які доставляють в Україну гуманітарну допомогу для цивільного населення та військових, скаржаться на тривале очікування на кордоні під час виїзду з країни. За їхніми словами, після передачі гуманітарної допомоги повернення додому може затягнутися тепер до 10 днів. Водночас ще минулого тижня перетин кордону займав лише 1-2 години.

Чому тривалість перетину кордону збільшилася, а волонтери, які надають допомогу українцям, змушені чекати на виїзд протягом кількох днів та навіть тижнів? Яка ситуація на пунктах пропуску та як такі затримки впливатимуть на доставку гуманітарної допомоги – з’ясовував ZAXID.NET.

«Ми просто хочемо повернутися до своїх родин»

Про проблему з виїздом з України іноземним волонтерам нам стало відомо від керівника благодійного фонду «Фундація відкритих дверей» Віталія Смоліна. Він американець, який уже 17 років живе в Україні та займається благодійністю. За його словами, волонтери, які доставляють гуманітарну допомогу для цивільних і військових, змушені чекати на перетин кордону у зворотному напрямку по кілька днів. Станом на 13 жовтня, за його словами, на виїзд з України очікують щонайменше п’ять нідерландських вантажівок.

Серед тих, хто зіткнувся з тривалим очікуванням, – нідерландські волонтери Марінус і Ян Віллем. Вони доставили гуманітарну допомогу до Одеси, а після розвантаження вже другу добу не можуть виїхати з України та очікують на українсько-польському кордоні на пункті пропуску «Краківець-Корчова». Раніше, за їхніми словами, перетин кордону займав лише одну-дві години. Тепер же, згідно з інформацією в електронній системі «Єчерга», своєї черги на виїзд із порожньою вантажівкою їм доведеться чекати шість днів.

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Нідерландські волонтери Марінус і Ян Віллем, які очікують на перетин кордону протягом кількох днів. Фото: Віталій Смолін

Волонтери наголошують, що привезли допомогу безкоштовно й не здійснювали комерційних перевезень. Поїздка вже триває близько тижня, а затримка на кордоні лише відтерміновує повернення додому. Для багатьох іноземних благодійників такі поїздки відбуваються під час відпустки на основній роботі, тож багатоденне очікування створює для них додаткові труднощі.

«Ми, водії вантажівок Марінус і Ян Віллем, доставляємо гуманітарну допомогу в Україну. Ми робимо це повністю на волонтерських засадах, без жодної оплати. Ми вже два дні чекаємо на можливість виїхати з України, однак нас досі не випускають. Ми не розуміємо, чому змушені так довго чекати. Наша вантажівка порожня, ми не займаємося комерційними перевезеннями, а лише добровільно допомагаємо іншим. Ми просто хочемо повернутися до своїх родин», – розповіли нідерландські волонтери.

До слова, на сайті «єЧерга» зазначається, що завантаженість пункту пропуску «Краківець-Корчова» для вантажівок ≥ 7,5 тонн більше 5 днів.

«Стався збій у тому, щоб допомогти людям, які нам допомагають»

Віталій Смолін, який займається благодійністю з 2011 року, розповів, що спочатку система онлайн-реєстрації працювала чудово, і таких труднощів не виникало.

«Вони зробили систему “Єчерги”, спочатку, коли система запрацювала, там були проблеми, але вони вирішили їх. Тобто гуманітарна допомога пріоритетніша і виїжджає з України за кілька годин. Ми подаємо підтвердження, що це гуманітарна допомога, і це все підтверджується, далі вони дають дозвіл, і вантажівка виїжджає. З вчорашнього дня (12 жовтня – ред.) вони відмінили це. Все скасували і тепер вантажівки наші очікують на кордоні по 10 днів. Ви розумієте, що жодна благодійна організація не буде нам допомагати, тому що всі ці волонтери беруть відпустки і за власні гроші їдуть, щоб нам привезти гуманітарну допомогу», – зазначив Віталій Смолін.

Він також розповів, що лише за цей рік три благодійні фонди, з якими він співпрацює, доправили в Україну понад 100 вантажівок гуманітарної допомоги. Серед вантажів – генератори, медикаменти, зарядні станції EcoFlow, одяг, меблі та інші необхідні речі для ЗСУ і цивільного населення.

За його словами, протягом тривалого часу електронна система «єЧерга» працювала злагоджено й не викликала нарікань у волонтерів. Однак тепер, стверджує благодійник, ситуація змінилася: «Вантажівки заїжджали з гуманітарною допомогою, після чого ми ставили їх в “Єчергу”, потім надсилали підтвердження, що ця машина привезла гуманітарну допомогу, це із штампами декларації. А далі давали дозволи, щоб автоматично міняли їх місце в черзі, і вони могли швидше виїхати. І це було зручно і прозоро, зокрема для закордонних партнерів. Гуманітарна допомога була в пріоритеті. Україна цінувала час і те, що ми робимо», – розповів керівник БФ «Фундація відкритих дверей».

За його словами, зараз ситуація змінилася, зокрема ще одна вантажівка, яка перетнула кордон з Румунією і зареєструвалася в електронній черзі, змушена очікувати на виїзд протягом 8 днів.

«З вчорашнього ранку це все скасували без пояснень і без нічого», – заявив Смолін.

Що таке «єЧерга» і як це працює?

Електронний сервіс «єЧерга» – система онлайн реєстрації транспортних засобів для перетину кордону, яка запрацювала в Україні ще на початку грудня 2022 року. Спочатку електронна черга на кордоні для вантажівок працювала лише на українсько-польському пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», а згодом і на інших. Зокрема, у серпні 2023 року «єЧерга» запрацювала на ПП «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика» (Львівська область); «Порубне-Сірет», «Мамалига-Крива» (Чернівецька область), «Чоп-Захонь» (Закарпатська область). Зараз система, працює на 29 міжнародних пунктах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. А реєстрація на сьогодні стала обов’язковою як для українських, так і для комерційних транспортних засобів.

Записатися у чергу, як українські, так і іноземні перевізники можуть на сайті або в мобільному застосунку. Для реєстрації потрібно зазначити електронну пошту та номер телефону, а також вказати пароль. Після цього потрібно вибрати пункт пропуску та в особистому кабінеті заповнити всю необхідну персональну інформацію.

На сайті також доступна інформація про завантаженість пунктів пропуску. За актуальною інформацією на пунктах пропуску для порожніх вантажівок очікування становить від кількох годин до 9 днів. Зокрема, зазначається, що на ПП Ягодин-Дорогуськ очікування в черзі більше 9 днів.

До слова, саме цей пункт пропуску за даними електронного сервісу в 2026 році посів перше місце, де відбулося найбільше перетинів вантажівками (понад 674 тис.).

«Найбільше перетинів кордону припало на пункти пропуску на кордоні з Польщею – 1 млн 982 тис. 665 перетинів, з них 1 млн 738 тис. 562 перетини були здійснені вантажівками та 244 тисячі 103 перетини автобусами. Такий показник пояснюється як тим, що система запускалася поетапно, так і пропускною спроможністю окремих пунктів пропуску», – йдеться у повідомленні на сайті.

Зокрема, згідно з показниками за час роботи системи, через кордон з Румунією проїхало більше ніж 606 тис. транспортних засобів, з Молдовою за записом в «єЧерзі» перетнуло кордон понад 418 тис. транспортних засобів, з Угорщиною – більше 309 тис. та зі Словаччиною зафіксовано понад 185 тис. перетинів.

Чи є черги на кордоні?

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, нині кількість людей, які перетинають кордон, менша, ніж у літній період. Впродовж трьох місяців влітку пасажиро-транспортний потік зростав, а навантаження щодня збільшувалося. Натомість зараз інтенсивність руху знизилася.

«В середньому у будні дні кордон перетинає близько 85-90 тис. громадян, у вихідні цифра зростає – це близько 100-105 тис. громадян. Щодо транспорту, то в середньому за добу перетинає кордон до 20-22 тис. транспортних засобів», – розповів Андрій Демченко.

Також речник наголосив на тому, що на час перетину кордону може впливати і безпекова ситуація. Йдеться про те, що під час оголошення повітряної тривоги пункти пропуску через державний кордон повністю призупиняють пропускні операції. Після завершення повітряної тривоги пункти пропуску повертаються до роботи у звичному режимі, а «єЧерга» знімається з паузи.

«Під час повітряної тривоги пропускні операції в тому регіоні, де лунає оповіщення, тимчасово призупиняються. За останній час, знову ж таки, це стосується Волинської, Чернівецької, Одеської і Вінницької областей, де ми можемо говорити про те, що періодично на певний час пропускні операції щодо оформлення і людей, і транспорту тимчасово призупиняються саме через повітряну небезпеку і необхідність забезпечення безпеки саме людей», – зазначив Андрій Демченко.

Що відповіли у міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України

ZAXID.NET звернувся до міністерства розвитку громад та територій України за коментарем щодо ситуації з виїздом іноземних волонтерів. У відомстві заперечили зміни в роботі електронної системи «єЧерга» та зазначили, що тривалість очікування на перетин кордону не змінювалася.

«Відповідно до статті 360 Митного кодексу України, пріоритетний порядок проходження митного контролю та відповідно пріоритет в системі “єЧерга” передбачений для транспортних засобів, які безпосередньо перевозять гуманітарну допомогу з України в інші країни. Водночас чинним законодавством не передбачено аналогічного пріоритету для порожніх вантажівок, які повертаються за кордон після доставки гуманітарної допомоги в Україну. Таким чином, після розвантаження такі транспортні засоби здійснюють виїзд з України в загальному порядку, відповідно до черговості в системі “єЧерга”», – йдеться у відповіді.

Зокрема, у міністерстві повідомили, що час очікування на перетин кордону залежить від обраного пункту пропуску та з різною пропускною здатністю.

«Система “єЧерга” не створює додаткових затримок для транспортних засобів і не впливає на пропускну здатність пунктів пропуску. Її завдання – впорядкувати черговість прибуття транспорту до кордону та надати перевізникам можливість відстежувати рух черги й орієнтовний час очікування. Фактична швидкість перетину кордону залежить від роботи відповідного пункту пропуску та контрольних служб. Тому на різних напрямках час очікування може суттєво відрізнятися», – зазначили у відомості.