Євген Мураєв

Журналісти програми «Тіні» проаналізували фінзвіт партії Євгенія Мураєва «Наші». Виявилось, що частина донорів партії не пам'ятає, чи вкладали туди сотні тисяч гривень. Ще частина – не змогли пояснити походження грошей, адже сума внесків у рази перевищувала розмір зарплати. Були люди, які зізналися журналістам, що мають бізнес у Росії, відтак вкладають гроші у «Наших» бо, як кажуть вони самі, «можуть собі дозволити».

Окрім цього, журналісти знайшли три офшорні фірми, афільовані з Мураєвим. Вони пов'язані з діяльністю телеканалів Ньюзван, «Наш», Тарасом Козаком, на якого РНБО наклала санкції і ОПЗЖ.

Перша фірма – ТОВ «Новини 24 години». У 2016 році Євгеній Мураєв вніс у цю фірму майже 9 мільйонів гривень. Це в 17 разів більше ніж у неї вніс Вадим Рабінович. Адреса компанії – Польова, 21. Це адреса телеканалу «Ньюзван». Засновником і кінцевим бенефіціарним власником фірми «Новини 24 години» є Тарас Козак. Той самий, на кого РНБО наклала санкції за сприяння фінансуванню тероризму. До Козака контролером компанії був покійний батько Євгена Мураєва – Володимир. Компанія «Новини 24 години» зараз не перебуває в процесі припинення. А серед її засновників була фірма «Демосена інвестментс ЛТД», розташована у Лімасолі, на Кіпрі. Вона вклала в статутний фонд «Новини 24 години» – 41 мільйон гривень.

Та сама «Демосена інвестментс ЛТД» є засновником ТОВ «Наша Прага». Діяльність – телевізійне мовлення. Фігурує у звіті політичної партії «Наші». Кінцева власниця «Нашої Праги» – Ольга Мураєва. В «Нашу Прагу» «Демосена ЛТД» вклала 5 мільйонів гривень. Адреса «Нашої Праги» Жилянська, 101-а, – це адреса телеканалу «НАШ».

І третя фірма, засновником якої є кіпрський офшор, – «Наш 24». У нього «Демосена» вклала понад мільйон гривень. Контролер «Наш 24» – Ольга Мураєва.

21 березня 2019 року РНБО застосувала санкції до засновника «Демосени інвестментс ЛТД». Згідно з кіпрським реєстром, директоркою «Демосени» є така собі Олена Дінтру, а секретар – Зой Іуаной. Це вся наявна у відкритих джерелах інформація. Санкції до засновника «Демосени» діятимуть до березня 22-го року. За рік після впровадження санкцій фірма «Наш 24» отримала дозвіл на «Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання».

Сам Євгеній Мураєв розслідування по суті не прокоментував, звинуватив журналістів у фінансуванні Соросом, та пригрозив, що вони стануть учасниками списку іноземних агентів, який Євгеній Мураєв планує впровадити, коли прийде у владу.