Під час пожежі вигоріло майно квартири на площі 16 м²

У суботу, 7 січня, сталася масштабна пожежа в квартирі багатоповерхівки на вулиці Тролейбусній у Львові, через яку рятувальникам довелося проводити евакуацію мешканців. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку об 11:27. Пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

До місця виклику виїхали рятувальники 2-ої, 4-ої та 30-ої державних пожежно-рятувальних частин Львова. Під час огляду квартири де виникло загорання на підлозі було виявлено жінку, яку рятувальники винесли на свіже повітря та передали медикам. Потерпілу 1933 року народження, з отруєнням продуктами горіння та опіками обличчя та кисті двох рук госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Через пожежу сходова клітка швидко заповнилась димом та не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю, тож рятувальники паралельно з гасінням пожежі також проводили роботи по порятунку мешканців вище розташованих поверхів.

Загалом на пожежі вогнеборці врятували 12 людей та ще 7 вивели на свіже повітря. Під час пожежі вигоріло майно квартири на площі 16 м². До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.