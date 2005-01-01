ЗМІ оприлюднили імена вояків з волинської бригади, котрі потрапили в полон на Донбасі

Затримані окупантами вояки 14 ОМБр

Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині наприкінці травня потрапили у полон до бойовиків. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району Яків Веремейчик, інший – житель Любомля Юрій Євтушок. Про це пише «ВолиньPost» з посиланням на власні джерела.



Інформацію про перебування військових у полоні підтвердили у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади. Утім, те, чи обоє чоловіків – волиняни, та інші деталі наразі не розголошують.



Медіа, що обслуговують російські окупаційні війська на Луганщині, опублікували відео, на якому зазначено, що один з полонених перебуває у місті Первомайськ, а інший – у Луганську. Вояки під час «прес-конференції» у полоні заявили, що закликають своїх побратимів скласти зброю.

У 14 ОМБр Збройних Сил України виступили з заявою після появи українських бійців у ЗМІ «ЛНР». «26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло захоплено диверсійно-розвідувальною групою противника. Впродовж тижня нічого не було відомо про долю наших військовослужбовців», – повідомляється у заяві бригади у Facebook.



«Цей час було використано для шаленого психологічного тиску, а, можливо, й фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеоматеріалів за участю цих військовослужбовців. Наразі вони, згідно інформації, яку оприлюднюють ЗМІ однієї з псевдореспублік, живі – і це найважливіше, однак перебувають у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди. Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчать, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема», – йдеться у заяві.

Як писав ZAXID.NET, раніше у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що вояки нібито дезертирували з місця дислокації їхньої бригади в одному з населених пунктів Луганської області..