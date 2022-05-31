США планують надати Україні керовані ракетні системи, здатні вражати цілі на відстані до 64 кілометрів. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів.

Зазначається, що дальність дії реактивної системи залпового вогню, яку США планують відправити, приблизно вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які надали Україні раніше. Минулого тижня офіційні особи США заявили, що Білий дім близький до рішення про те, ракети якої дальності надати Києву, але не назвали конкретної зброї, яку відправлять.

Тепер посадовці заявили, що мета постачання реактивних систем залпового вогню полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України проти російських військ, уникнувши розширення війни вглиб території росії. Зазначається, що нова зброя дозволить Україні завдавати ударів по всій території Донбасу.

Видання пише, що наразі невідомо, скільки саме ракетних систем відправлять. Один із чиновників розповів, що вони можуть прибути до України протягом кількох тижнів. Їхнє опановування займе щонайменше 10 днів.Ракети будуть встановлені на колісній пусковій установці, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Очікується, що адміністрація оголосить про своє рішення цього тижня. Прес-секретарка Ради національної безпеки США відмовилася від коментарів, заявивши тільки, що ці комплекси розглядаються для використання в Україні.