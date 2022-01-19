Про зникнення Юрія Дейчаківського заявила його дружина

Франківця Юрія Дейчаківського, про зникнення якого 30 грудня заявила дружина, знайшли. Як виявилося, чоловік перебував в Умані на Черкащині. Зараз із ним все гаразд, поліція повідомляє, що він не став жертвою протиправних дій.

У середу, 19 січня, прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила, що розшук 30-річного Юрія Дейчаківського припинено. «Чоловіка поліцейські Івано-Франківщини розшукали на Черкащині, з ним все гаразд. Жертвою протиправних дій не став. Дякуємо усім небайдужим за допомогу у пошуках», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції уточнили, що чоловіка розшукали в Умані. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини його зникнення. Також підтвердили, що попередньо на залізничному вокзалі у Львові був знайдений його автомобіль.

Зауважимо, що про зникнення Юрія Дейчаківського заявила його дружина. За її словами, близько 11 години 30 грудня 2021 року чоловік пішов з дому та не повернувся. Юрій Дейчаківський працює менеджером з продажу у місцевій будівельній компанії «Вертикаль».