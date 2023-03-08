У Рівному знайшли мертвим 66-річного чоловіка, який зник десять днів тому. Його тіло виявив випадковий перехожий біля закинутої будівлі на окраїні міста. Встановлено, що причиною смерті стала серцева недостатність.

Про зникнення чоловіка до поліції 25 лютого повідомила його 64-річна дружина. Вона розповіла, що зранку пішла на роботу, коли повернулася – чоловіка вже не застала. Відомо, що нещодавно він пережив інсульт та перебував у депресивному стані. Телефон та пенсійне посвідчення залишив вдома.

У середу, 8 березня, прес-служба поліції Рівненщини повідомила, що чоловіка знайшли без ознак життя на вулиці Млинівській у Рівному. Тіло неподалік закинутого приміщення виявив випадковий перехожий.

«За наявними прикметами та проведеним впізнанням з’ясувалася, що це розшукуваний 66-річний житель Рівного. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено: чоловік помер через серцеву недостатність», – повідомляють у поліції.