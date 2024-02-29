Щонайменше 19 окупантів загинуло внаслідок ракетного удару

Збройні сили України атакували місце скупчення російських окупантів на тимчасово окупованій Донеччині ракетами, внаслідок чого загинуло щонайменше 19 росіян. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу у четвер, 29 лютого.

За даними Генштабу, ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню росіян у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині. Для атаки ЗСУ залучили РСЗВ.

«За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу», – повідомили у прес-службі Генштабу.

За даними російських пропагандистів та воєнкорів, ЗСУ здійснили атаку під час нагородження окупантів в Оленівці. Росіяни заявили, що обстріл здійснили з РСЗВ Himars, проте у прес-службі Генштабу зазначили, що ЗСУ атакували окупантів за допомогою українського озброєння.

Зазначимо, за інформацією DeetStateMap, поблизу Оленівки дислокуються:

18 кулеметно-артилерійська дивізія ЗС Росії;

1219 мотострілецький полк територіальних військ Росії;

39 ОМБ ЗС Росії.

Наразі невідомо, військових якого російського підрозділу знищили українські оборонці. Міноборони Росії загибель своїх військових не коментувало.

Додамо, за добу ЗСУ змогли знищити 1150 окупантів на фронті, а також понад 20 танків росіян. Дізнатися більше про втрати російських окупантів можна тут.

Нагадаємо, Оленівка окупована росіянами з 2014 року. З початку повномасштабної війни Росії проти України у селищі проводили фільтрацію людей з тимчасово окупованого Маріуполя, яким вдалося виїхати.