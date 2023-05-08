За словами Джеймса Ставрідіса, весняний контрнаступ ЗСУ має величезну варіативність ударів

Екс-командувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що під час весняного контрнаступу Збройні сили України мають безліч варіантів для здійснення ключового маневру і закликав «не робити ставку проти України».

Як зазначив Ставрідіс, бойовий фронт на території України становить майже 900 миль [приблизно 1440 км], що дає змогу українським силам завдавати удару супротивнику там, де він цього очікує найменше.

«Український весняний наступ є найтривалішим "телеграфним ударом" [термін з боксу, що означає удар, про який відомо заздалегідь] в історії війни. Варто зазначити... це величезний бойовий фронт – майже 900 миль. Подумайте, від Нового Орлеана до Чикаго – тому маневр буде ключовим. Не робіть ставку проти України», – написав він.

Ще на початку року Джеймс Ставрідіс закликав надати Україні винищувачі МіГ-29 і F-16. Адмірал США також назвав постачання західних танків в Україну «критично важливим». Цей вид озброєння українських військ є важливим для наземного бою, незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.

Джеймс Ставрідіс наголосив, що українці перемагають завдяки військовій допомозі, а також тому, що їхня боротьба – справедлива, на відміну від російських солдатів, які усвідомлюють несправедливість свого вторгнення до сусідньої держави і тому їхня мотивація вкрай низька. Але, за словами військового, РФ виграє у повітрі, бо у нього більше літаків, крилатих ракет і багато безпілотників.