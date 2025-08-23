Оператори «Rugby Team» підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини

Військові батальйону безпілотних систем «Rugby Team» 129-ї окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори у двох селах Курської області. Про це у суботу, 23 серпня, повідомили на сторінці батальйону.

До Дня державного прапора України оператори батальйону безпілотних систем «Rugby Team» підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини. Мова йде про села Горналь і Гуєво в Курській області.

«Нині вони майорять над Горналью та Гуєво – як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє», – додали у дописі.

Відзначимо, у суботу, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора. Свято встановлене згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

Нагадаємо, 20 серпня бійці Сил спеціальних операцій показали удар по автомобілю на Курщині, у якому перебував російський генерал-лейтенант Єседулла Абачев. Внаслідок атаки Абачеву ампутували руку та ногу.