Українські військові на Запорізькому напрямку виявили пояснювальні записки російських солдатів. У них вони пояснювали, чому відмовилися виконати наказ командира роти відповідно до розпорядження командування 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ про наступ.

Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у рамках нинішнього наступу українських військ, повідомило в четвер, 22 червня, «Радіо Свобода».

Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ «дорогою в останню путь».

Пояснювальна записка росіян про відмову виконувати накази командування, натисніть для перегляду в повному розмірі (фото «Радіо Свобода»)

У травні 2022 року Служба безпеки України повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була «вщент розбита» на півдні України.

Пояснювальна записка росіян про відмову виконувати накази командування, натисніть для перегляду в повному розмірі (фото «Радіо Свобода»)

«У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ», – повідомляла тоді СБУ з посиланням на перехоплені телефонні розмови окупантів.

Пояснювальна записка росіян про відмову виконувати накази командування, натисніть для перегляду в повному розмірі (фото «Радіо Свобода»)

Нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська на півдні зазнають втрат, які, «ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні».